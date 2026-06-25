Temp. 02 Ep. 07: Douglas Uggeri (HCI): gestão e tecnologia na saúde | Região Norte

No sétimo episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, recebe Douglas Uggeri, presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI). O programa contempla o primeiro episódio focado na macrorregião Norte, detalhando os rumos do desenvolvimento, da infraestrutura e da saúde na região.
Douglas Uggeri compartilha sua trajetória na medicina, passando pela nefrologia e pela medicina intensiva, e explica os desafios de assumir a gestão do HCI em um momento crítico. O executivo detalha a reestruturação financeira e operacional do hospital, que completa 91 anos em dezenove de junho de 2026 como uma das referências de saúde mais importantes do interior do Estado, atendendo duzentos e oitenta e três municípios.
O episódio destaca dados impressionantes da instituição, que conta com cerca de duzentos e oitenta e três médicos, mil e cem colaboradores e o único Centro de Alta Complexidade em Onoologia (Cacon) do interior do Rio Grande do Sul pelo SUS. Uggeri aborda a implementação de tecnologias de ponta, como o uso de inteligência artificial para agilizar os laudos de ressonância em mais de cinquenta por cento, e os detalhes do projeto do Hospital da Criança, um investimento de trinta e seis milhões de reais para implantar dez novos leitos de UTI pediátrica.
A conversa também analisa os gargalos de infraestrutura logística que impactam o noroeste gaúcho, como a necessidade de melhorias nas rodovias BR duzentos e oitenta e cinco, RS trezentos e quarenta e quatro e no acesso entre Cruz Alta e Ijuí, essenciais para o escoamento agrícola e o fortalecimento de cooperativas e indústrias. Além disso, o debate aborda o potencial do turismo regional, a exemplo do Salto do Yucumã e das Ruínas de São Miguel, como vetor de crescimento econômico.
Se você se interessa por gestão hospitalar, investimentos em saúde, infraestrutura regional, inovação tecnológica e desenvolvimento socioeconômico, este episódio oferece uma perspectiva profunda sobre o potencial do Norte do Rio Grande do Sul.
#jcast #mapaeconômicodors #douglasuggeri #hciijuí #macroregiãonorte #saúde #infraestrutura #inovação #economia #jornaldocomércio
Seja um patrocinador do programa: https://conteudo.jornaldocomercio.com/jcast-patrocinador
Patrocinadores:
Governo do Estado do Rio Grande do Sul (https://planoriogrande.rs.gov.br)
CREA-RS,
Elevcode e
Grupo Ável.
Produção:
Sarah Oliveira
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!