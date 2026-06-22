Temp. 02 Ep. 06 - Luiz Motta (Excelsior): alimentos e inovação | Região Central

No sexto episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, a subeditora de cadernos especiais do Jornal do Comércio, Bruna Suptitz, recebe Luiz Motta, CEO da Excelsior Alimentos. O programa dá continuidade à série de episódios focados na macroregião Central e no Vale do Rio Pardo, destacando o potencial da agroindústria, da infraestrutura e da inovação.
Luiz Motta compartilha sua trajetória de 25 anos no setor de frigoríficos e a história da Excelsior Alimentos, marca com 133 anos de tradição em proteínas suínas e de aves que hoje integra o grupo JBS. O executivo detalha a operação da empresa em Santa Cruz do Sul e as parcerias estratégicas com indústrias de diversos municípios gaúchos, como Bom Retiro do Sul, Montenegro, Sapiranga, Venâncio Aires, Três Passos, Lagoa Vermelha, Serafina Corrêa e Carlos Barbosa, movimentando a economia do interior.
O episódio destaca temas cruciais de mercado, sustentabilidade e práticas de ESG, como a meta de zero resíduo para aterro, onde as sobras industriais são coprocessadas ou destinadas à compostagem. No campo da inovação, Motta aborda a parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) no projeto Food Lab, focado no desenvolvimento de proteínas vegetais (como o hambúrguer vegetal feito com matérias-primas locais), além do lançamento de produtos de valor agregado como o Presunto Origens, defumado com lenha de laranjeira.
A conversa também analisa os desafios demográficos de retenção de talentos através de uma cultura corporativa humanizada, que engloba espaços de descompressão e apoio à saúde mental dos colaboradores. Na infraestrutura, o debate foca nos gargalos logísticos do centro do Estado, destacando a necessidade de duplicação de rodovias como a RSC 287 e melhorias em aeroportos, além do impacto do turismo regional impulsionado pelo Cristo Protetor de Encantado.
Se você se interessa por agroindústria, inovação de alimentos, sustentabilidade, governança e desenvolvimento regional, este episódio é essencial para compreender a força do empreendedorismo no centro do Rio Grande do Sul.
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