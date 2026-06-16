Ep. 8 - Protarget: criatividade, mercado publicitário e as tendências do SXSW

Como as marcas e o mercado da comunicação se adaptam às rápidas transformações tecnológicas e comportamentais debatidas nos maiores palcos de inovação do mundo?
No oitavo episódio do GE Conecta, Ico Thomaz conversa com Annie Müller, diretora de negócios da Protarget, sobre os caminhos da inovação, a evolução do mercado publicitário e os bastidores do festival SXSW.
O episódio mergulha nas percepções de Annie sobre o South by Southwest, em Austin, destacando os debates em torno da inteligência artificial, o papel insubstituível do talento humano e a relevância das conexões reais. Ela compartilha sua experiência no festival, além de analisar como essas tendências globais impactam diretamente os negócios e o comportamento de consumo.
Annie também aborda a história de 43 anos da Protarget, agência de publicidade fundada por sua mãe, Maria Helena, explicando como a empresa constrói valor para grandes marcas e se mantém competitiva. Um relato rico sobre criatividade, liderança feminina, o ecossistema da comunicação e a importância do equilíbrio com a saúde mental.
Apresentação: Ico Thomaz
Produção: Sarah Oliveira
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