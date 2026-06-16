Ep. 09 - Bee Touch: produtividade, saúde mental no trabalho e os desafios da era hiperconectada

Como equilibrar a busca por alta performance com a preservação da saúde mental em uma era de hiperconexão? O que muda de verdade com as novas exigências legais de proteção ao trabalhador?
No nono episódio do GE Conecta, Ico Thomaz conversa com Ana Carolina Peuker, psicóloga, doutora em psicologia e CEO da Bee Touch, sobre os bastidores da saúde mental no ambiente corporativo, os impactos da cultura "always on" e as profundas transformações trazidas pela nova legislação trabalhista.
O episódio mergulha na urgência de se discutir o esgotamento profissional não como uma falha individual, mas como um reflexo direto do desenho organizacional. Ana Carolina explica conceitos cruciais como a "telepressure" (a pressão invisível para responder mensagens e e-mails o tempo todo) e como a busca desenfreada por produtividade tem gerado crises de ansiedade coletivas. A conversa destaca o impacto da nova NR1, que obriga legalmente as empresas a mapearem e mitigarem os riscos psicossociais, transformando a saúde mental em um pilar obrigatório de governança. A CEO compartilha como a Bee Touch utiliza a inteligência de dados e a tecnologia para prever o adoecimento e construir ambientes de trabalho mais sustentáveis e produtivos.
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Ficha técnica
Apresentação: Ico Thomaz
Produção: Sarah Oliveira
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