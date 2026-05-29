JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!
A 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre acontece neste fim de semana e impulsiona o turismo na Capital.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que acaba com a escala 6 por 1 e reduz a jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais.
O governo estadual liberou o zoneamento ambiental para a mineração de areia no Guaíba, abrindo caminho para a retomada do licenciamento da atividade após mais de duas décadas de restrições.
O Rio Grande do Sul se despede de Pedro Ortaça. Ícone do tradicionalismo gaúcho, o cantor morreu nesta sexta-feira (29) aos 83 anos.
O governo federal anunciou um subsídio de 44 centavos por litro da gasolina para tentar conter os impactos da alta dos combustíveis.
No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de renegociação das dívidas rurais.
Ainda no agro, o Jornal do Comércio iniciou a publicação de indicadores semanais do mercado da carne bovina, produzidos em parceria com a UFRGS.
No cenário internacional, Estados Unidos e Irã avançaram em um acordo para o cessar-fogo.
Em Ijuí, o Jornal do Comércio realizou mais uma edição do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul.
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