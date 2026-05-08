Neco Argenta | Os desafios da transição energética e o futuro dos combustíveis

No primeiro episódio do Mapa Econômico do RS de 2026, Neco Argenta analisa os desafios e a transição da matriz energética global. O empresário compartilha sua visão sobre o futuro dos combustíveis, destacando a ascensão dos biocombustíveis e a viabilidade dos veículos híbridos como soluções eficientes e ambientalmente equilibradas para o cenário atual. Neco pondera que, embora a mudança seja necessária, o processo de adaptação será gradual devido à profunda dependência econômica de municípios, estados e nações em relação à indústria do petróleo e sua arrecadação.