Em um setor onde “quem não gerencia risco paga a conta”, a inteligência artificial começa a deixar de ser promessa para se tornar ferramenta concreta no enfrentamento ao roubo de cargas no Brasil. O tema pautou o Fórum Regional de Segurança promovido pelo SETCERGS no dia 28 de abril, em Porto Alegre, reunindo representantes das forças de segurança, seguradoras e operadores logísticos.
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2026-05-06 17:27:51
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Galeria de vídeos- Publicada em 06 de Maio de 2026 às 17:27
Inteligência Artificial avança no combate ao roubo de cargas
Em um setor onde “quem não gerencia risco paga a conta”, a inteligência artificial começa a deixar de ser promessa para se tornar ferramenta concreta no enfrentamento ao roubo de cargas no Brasil. O tema pautou o Fórum Regional de Segurança promovido pelo SETCERGS no dia 28 de abril, em Porto Alegre, reunindo representantes das forças de segurança, seguradoras e operadores logísticos.
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