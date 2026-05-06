Inteligência Artificial avança no combate ao roubo de cargas

Em um setor onde “quem não gerencia risco paga a conta”, a inteligência artificial começa a deixar de ser promessa para se tornar ferramenta concreta no enfrentamento ao roubo de cargas no Brasil. O tema pautou o Fórum Regional de Segurança promovido pelo SETCERGS no dia 28 de abril, em Porto Alegre, reunindo representantes das forças de segurança, seguradoras e operadores logísticos.