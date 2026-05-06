A reportagem do Jornal Cidades foi até as proximidades de Santa Maria ver como funciona a busca por fósseis de dinossauros. Os trabalhos ocorrem no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa), em São João do Polêsine. Em um município de pouco mais de 2,6 mil habitantes, ossos fossilizados retirados de rochas avermelhadas ajudam a explicar como viviam alguns dos primeiros dinossauros do mundo - e por que a Região Central do Rio Grande do Sul se tornou referência internacional em paleontologia.
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2026-05-06 14:15:30
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Galeria de Vídeos- Publicada em 06 de Maio de 2026 às 14:15
A busca pelos fósseis de dinossauros em Santa Maria
A reportagem do Jornal Cidades foi até as proximidades de Santa Maria ver como funciona a busca por fósseis de dinossauros. Os trabalhos ocorrem no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa), em São João do Polêsine. Em um município de pouco mais de 2,6 mil habitantes, ossos fossilizados retirados de rochas avermelhadas ajudam a explicar como viviam alguns dos primeiros dinossauros do mundo - e por que a Região Central do Rio Grande do Sul se tornou referência internacional em paleontologia.
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