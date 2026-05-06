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- Publicada em 06 de Maio de 2026 às 09:11

Vídeo: Mercado Digital visita o Cappra Institute, em Canoas

A colunista do Mercado Digital, Patricia Knebel, foi até Canoas conhecer a Casa da Cultura Analítica no Cappra Institute. A iniciativa, idealizada por Ricardo Cappra, oferece capacitação para empresas e lideranças que estão vivendo o processo de transformação digital e aprendendo a lidar com a IA no ambiente dos negócios.

O espaço opera como uma grande exposição de arte, onde os ambientes são organizados por 'passado', 'presente' e 'futuro' e te convidam, na prática, a viver uma cultura analítica.
A colunista do Mercado Digital, Patricia Knebel, foi até Canoas conhecer a Casa da Cultura Analítica no Cappra Institute. A iniciativa, idealizada por Ricardo Cappra, oferece capacitação para empresas e lideranças que estão vivendo o processo de transformação digital e aprendendo a lidar com a IA no ambiente dos negócios.

O espaço opera como uma grande exposição de arte, onde os ambientes são organizados por 'passado', 'presente' e 'futuro' e te convidam, na prática, a viver uma cultura analítica.