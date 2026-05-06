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- Publicada em 06 de Maio de 2026 às 09:11

Vídeo: Dois anos da enchente: Estado relembra cicatrizes e melhoras na proteção de cheias

São dois anos de resiliência e aprendizados, mas principalmente de duras lembranças, ainda vívidas, do que foi a enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Mesmo atento por conta das chuvas que causaram estragos na região dos vales, no ano anterior, o Estado foi pego de surpresa pela magnitude da maior tragédia natural de sua história, sucumbiu em estrutura e, principalmente, pelas 185 vidas levadas pelas cheias, além das 23 que seguem desaparecidas.
São dois anos de resiliência e aprendizados, mas principalmente de duras lembranças, ainda vívidas, do que foi a enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Mesmo atento por conta das chuvas que causaram estragos na região dos vales, no ano anterior, o Estado foi pego de surpresa pela magnitude da maior tragédia natural de sua história, sucumbiu em estrutura e, principalmente, pelas 185 vidas levadas pelas cheias, além das 23 que seguem desaparecidas.