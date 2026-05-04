Na estreia da segunda temporada do videocast Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, entrevista Neco Argenta, presidente das empresas Argenta. Na conversa, a trajetória de uma empresa que surgiu em Flores da Cunha e se tornou um dos grandes grupos do setor de combustíveis no Brasil, com mais de mil postos. Neste episódio, Neco Argenta ainda dá dicas de empreendedorismo, faz uma análise das oportunidades econômicas para a Serra Gaúcha, e conta como foi a evolução dos seus negócios até formar um grupo com 14 empresas, que faturou R$ 24 bilhões em 2025.
289
1247268
2026-05-04 16:42:00
Vídeo
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Vídeo- Publicada em 04 de Maio de 2026 às 16:42
Neco Argenta abre 2ª temporada do podcast Mapa Econômico RS: veja a entrevista
Na estreia da segunda temporada do videocast Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, entrevista Neco Argenta, presidente das empresas Argenta. Na conversa, a trajetória de uma empresa que surgiu em Flores da Cunha e se tornou um dos grandes grupos do setor de combustíveis no Brasil, com mais de mil postos. Neste episódio, Neco Argenta ainda dá dicas de empreendedorismo, faz uma análise das oportunidades econômicas para a Serra Gaúcha, e conta como foi a evolução dos seus negócios até formar um grupo com 14 empresas, que faturou R$ 24 bilhões em 2025.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login