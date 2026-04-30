JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!

A Dell anunciou a criação de um laboratório de design digital, voltado à pesquisa em inteligência artificial, no novo prédio do Instituto Caldeira.

A tarifa das lotações de Porto Alegre passou por reajuste, agora em R$ 9,00.

O RS enfrentou a semana mais fria do ano, com temperaturas atingindo zero graus em diversas regiões.

Na economia, o Copom reduziu a taxa Selic para 14,50% ao ano.

O governo federal suspendeu 3,4 milhões de multas do pedágio free flow.

O Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF. É a primeira vez desde 1894 que a indicação de um presidente da república é rejeitada.

No cenário internacional, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da Opep. Nos Estados Unidos, Donald Trump recebeu a visita do rei Charles na Casa Branca. O presidente norte-americano também afirmou que avalia a proposta do Irã para reabertura do Estreito de Ormuz.