Estreia videocast Mapa Econômico RS!

Damos início à temporada 2026 do nosso videocast: um programa para discutir os principais vetores que movem a economia, ao lado de convidados que representam diferentes cadeiras produtivas do nosso Estado.



No episódio de estreia, o convidado é Neco Argenta, presidente das empresas Argenta. Com um olhar especial para o potencial do enoturismo e o desenvolvimento da nossa Serra.

