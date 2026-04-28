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Vídeos JC

Mapa Econômico do RS

- Publicada em 28 de Abril de 2026 às 16:24

Estreia videocast Mapa Econômico RS!

Damos início à temporada 2026 do nosso videocast: um programa para discutir os principais vetores que movem a economia, ao lado de convidados que representam diferentes cadeiras produtivas do nosso Estado.

No episódio de estreia, o convidado é Neco Argenta, presidente das empresas Argenta. Com um olhar especial para o potencial do enoturismo e o desenvolvimento da nossa Serra.
Damos início à temporada 2026 do nosso videocast: um programa para discutir os principais vetores que movem a economia, ao lado de convidados que representam diferentes cadeiras produtivas do nosso Estado.

No episódio de estreia, o convidado é Neco Argenta, presidente das empresas Argenta. Com um olhar especial para o potencial do enoturismo e o desenvolvimento da nossa Serra.