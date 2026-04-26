Minuto Varejo - Ep. 48: SXSW 2026 e o futuro da interação de pessoas, marcas e consumo

O que o SXSW 2026 (South by Southwest) delineou de como estão e os caminhos na interação de pessoas, marcas e consumo? O Episódio 48 do videocast da coluna Minuto Varejo reuniu três espectadores mega atentos do SXSW, que tem como palco Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e craques em varejo para trazer as maiores inquietudes e o que deve entrar na agenda dos varejistas sobre pessoas (clientes e equipes), uso de tecnologias, como a inteligência artificial (IA), marcas e como entender o que está mudando no mundo, das relações humanas e do consumo.

Daniela Horta, CEO da empresa de pesquisa Apoemah, Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS, e Fabiana Estrela, diretora de franquias Afferolab e House of Brains, dedicam-se a listar os insumos mais relevantes para pautar quem está na linha de frente da operação do negócio e o que vai cada vez mais atrair e criar relações com os consumidores.