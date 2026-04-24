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- Publicada em 24 de Abril de 2026 às 12:20

Entrevista exclusiva com Jochen Köckler, CEO da Feira de Hannover

A Feira de Hannover chega ao fim nesta sexta-feira (24), e o Jornal do Comércio traz uma entrevista exclusiva com Jochen Köckler, CEO da Feira de Hannover, que avaliou a participação do Brasil como país parceiro em 2026 e avaliou o cenário para a edição do próximo ano.
A Feira de Hannover chega ao fim nesta sexta-feira (24), e o Jornal do Comércio traz uma entrevista exclusiva com Jochen Köckler, CEO da Feira de Hannover, que avaliou a participação do Brasil como país parceiro em 2026 e avaliou o cenário para a edição do próximo ano.