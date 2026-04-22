Neste trecho, Pedro Fornari descreve o processo extremamente manual que as concessionárias utilizavam para identificar problemas em rodovias antes da chegada da tecnologia. Pedro explica as dificuldades de localização precisa, que exigiam o uso do hodômetro e placas quilométricas para registros simples, e como a Kartado surgiu para otimizar e digitalizar essa gestão em grandes extensões de malha rodoviária.
289
1245849
2026-04-22 16:19:00
Empreendedorismo
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Empreendedorismo- Publicada em 22 de Abril de 2026 às 16:19
Episódio 06 | GE Conecta
Episódio 06 | GE Conecta
YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
Neste trecho, Pedro Fornari descreve o processo extremamente manual que as concessionárias utilizavam para identificar problemas em rodovias antes da chegada da tecnologia. Pedro explica as dificuldades de localização precisa, que exigiam o uso do hodômetro e placas quilométricas para registros simples, e como a Kartado surgiu para otimizar e digitalizar essa gestão em grandes extensões de malha rodoviária.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login