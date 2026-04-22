Episódio 06 | GE Conecta

Neste trecho, Pedro Fornari descreve o processo extremamente manual que as concessionárias utilizavam para identificar problemas em rodovias antes da chegada da tecnologia. Pedro explica as dificuldades de localização precisa, que exigiam o uso do hodômetro e placas quilométricas para registros simples, e como a Kartado surgiu para otimizar e digitalizar essa gestão em grandes extensões de malha rodoviária.