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- Publicada em 22 de Abril de 2026 às 10:15

Vídeo: Empresa gaúcha quer vender biocombustíveis na Europa

O presidente da Be8, Erasmo Battistella, foi um dos convidados de um encontro na Alemanha e explicou pessoalmente ao chanceler Friedrich Merz o funcionamento do biodiesel brasileiro testado em caminhões alemães, bem como as vantagens ambientais do produto.

A Be8 testou o uso de biodiesel produzido em Passo Fundo em caminhões Mercedes-Benz na Alemanha. O resultado mostrou performance equivalente ao diesel fóssil utilizado no mercado europeu, com redução das emissões atmosféricas. O projeto está sendo apresentado em Hannover.
O presidente da Be8, Erasmo Battistella, foi um dos convidados de um encontro na Alemanha e explicou pessoalmente ao chanceler Friedrich Merz o funcionamento do biodiesel brasileiro testado em caminhões alemães, bem como as vantagens ambientais do produto.

A Be8 testou o uso de biodiesel produzido em Passo Fundo em caminhões Mercedes-Benz na Alemanha. O resultado mostrou performance equivalente ao diesel fóssil utilizado no mercado europeu, com redução das emissões atmosféricas. O projeto está sendo apresentado em Hannover.