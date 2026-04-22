Vídeo: Empresa gaúcha quer vender biocombustíveis na Europa

O presidente da Be8, Erasmo Battistella, foi um dos convidados de um encontro na Alemanha e explicou pessoalmente ao chanceler Friedrich Merz o funcionamento do biodiesel brasileiro testado em caminhões alemães, bem como as vantagens ambientais do produto.



A Be8 testou o uso de biodiesel produzido em Passo Fundo em caminhões Mercedes-Benz na Alemanha. O resultado mostrou performance equivalente ao diesel fóssil utilizado no mercado europeu, com redução das emissões atmosféricas. O projeto está sendo apresentado em Hannover.