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- Publicada em 17 de Abril de 2026 às 15:50

MAPA ECONÔMICO DO RS: Lideranças da Região Central do RS apontam desafios e oportunidades

Painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em Cachoeira do Sul reuniu empresários, dirigentes de entidades empresariais e profissionais e gestores públicos das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. O evento foi realizado na noite desta quarta-feira, 15 de abril. O evento debateu os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro.
Painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em Cachoeira do Sul reuniu empresários, dirigentes de entidades empresariais e profissionais e gestores públicos das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. O evento foi realizado na noite desta quarta-feira, 15 de abril. O evento debateu os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro.