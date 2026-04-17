MAPA ECONÔMICO DO RS: Lideranças da Região Central do RS apontam desafios e oportunidades

Painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul em Cachoeira do Sul reuniu empresários, dirigentes de entidades empresariais e profissionais e gestores públicos das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro. O evento foi realizado na noite desta quarta-feira, 15 de abril. O evento debateu os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das regiões Centro, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Jaguari e Jacuí Centro.