VÍDEO: De Viamão a Cachoeira do Sul, como é feito o premiado azeite de oliva gaúcho

De Viamão a Cachoeira do Sul, como é feito o premiado azeite de oliva gaúcho. A produção do aromático e saboroso azeite de oliva do Rio Grande do Sul, com marcas que vêm conquistando prêmios e reconhecimento mundo afora, passa por um processo que envolve os ciclos da natureza e um processo industrial rigoroso e ágil.

Para acompanhar parte do caminho do azeite, dos olivais à garrafa, a reportagem do Cidades começou uma jornada que se iniciou no ano passado, com a floração das árvores da Estância das Oliveiras, em Viamão, e termina com a colheita das azeitonas no pomar e seu processamento no lagar da Puro, de Cachoeira do Sul. Confira essa fascinante e saborosa jornada!