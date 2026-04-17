JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário! Ministério Público deve dar a resposta final sobre o licenciamento da fábrica da CMPC no RS nos próximos dias. O projeto prevê um investimento de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul. Na política, Edegar Pretto confirmou adesão à pré-candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado, compondo a chapa como a vice. O governador Eduardo Leite sancionou a lei que cria o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos no Rio Grande do Sul. O dólar recuou e atingiu R$ 4,99 ao longo da semana, menor nível em mais de dois anos. Presidente Lula enviou ao Congresso um projeto de lei que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. Entidades empresariais recebem a proposta com preocupação e apontam possíveis impactos no comércio. O governo federal anunciou mudanças no comando do INSS. Gilberto Waller Júnior foi demitido e Ana Cristina Silveira assume a presidência do instituto. No cenário internacional, Trump anunciou um cessar-fogo de 10 dias entre Líbano e Israel e sinalizou a possibilidade de uma reunião com o Irã nos próximos dias. O Jornal do Comércio realizou nesta semana mais uma edição do Mapa Econômico do RS, desta vez em Cachoeira do Sul. O evento reuniu lideranças locais e apresentou um panorama do cenário empreendedor na região central do Estado.