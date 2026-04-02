Ep. 2 - Odara: alfajores da praia às prateleiras de todo o Brasil

Como transformar uma produção artesanal de 80 doces por dia em uma marca nacional com mais de 15 mil pontos de venda e parcerias com gigantes globais?



No segundo episódio do GE Conecta, Ico Thomaz recebe Jeison Scheid, diretor e fundador da Odara, para um papo sobre a trajetória da marca de alfajores do Sul do país.



O episódio mergulha na história da Odara, que começou em 2013 na Praia da Ferrugem (SC), onde Jeison produzia os doces de forma caseira e os vendia na beira da praia. Ele compartilha como a marca escalou sua produção para 15 mil unidades por hora, a importância da parceria estratégica com a Nestlé e o significado por trás do nome "Odara", que remete à paz de espírito e tranquilidade.



Jeison também fala sobre os desafios de empreender, desde a decisão de automatizar processos sem perder a essência artesanal até a superação histórica após as enchentes de 2024 em Porto Alegre, quando a fábrica foi severamente atingida. Um relato sobre família, persistência e a meta audaciosa de faturar R$ 100 milhões nos próximos três anos.



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Ficha técnica



Apresentação: Ico Thomaz

Produção: Sarah Oliveira