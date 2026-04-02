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Empreendedorismo

- Publicada em 02 de Abril de 2026 às 15:25

Ep. 3 - Marcus Rossi: o impacto da Gramado Summit e a inovação no empreendedorismo gaúcho

Como o Rio Grande do Sul se tornou um palco global para a inovação e o empreendedorismo através de um evento de escala mundial?

No terceiro episódio do GE Conecta, Isadora Jacoby recebe Marcus Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit, para uma conversa sobre ecossistemas de inovação, liderança e o futuro tecnológico do Estado.

O episódio explora a trajetória de Marcus, desde os primeiros passos no empreendedorismo até a articulação necessária para construir um South Summit próprio para a Serra Gaúcha. Ele compartilha os bastidores da criação de um dos maiores eventos de inovação do mundo e como a cultura de colaboração está transformando a economia local.

Marcus também discute a importância da mentalidade global para negócios regionais e como o RS pode se consolidar como um polo de talentos e soluções disruptivas. Um relato inspirador sobre visão de mercado, rede de contatos e o compromisso de colocar o Sul no mapa da tecnologia mundial.

#jornaldocomercio #geconecta #southsummitbrazil #inovação #tecnologia #empreendedorismo #negocios #gramadosummit #portoalegre #geracaoe

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Ficha técnica

Apresentação: Isadora Jacoby
Produção: Sarah Oliveira
Como o Rio Grande do Sul se tornou um palco global para a inovação e o empreendedorismo através de um evento de escala mundial?

No terceiro episódio do GE Conecta, Isadora Jacoby recebe Marcus Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit, para uma conversa sobre ecossistemas de inovação, liderança e o futuro tecnológico do Estado.

O episódio explora a trajetória de Marcus, desde os primeiros passos no empreendedorismo até a articulação necessária para construir um South Summit próprio para a Serra Gaúcha. Ele compartilha os bastidores da criação de um dos maiores eventos de inovação do mundo e como a cultura de colaboração está transformando a economia local.

Marcus também discute a importância da mentalidade global para negócios regionais e como o RS pode se consolidar como um polo de talentos e soluções disruptivas. Um relato inspirador sobre visão de mercado, rede de contatos e o compromisso de colocar o Sul no mapa da tecnologia mundial.

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