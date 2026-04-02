Ep. 4 - Geraldo Rufino no Marcas de Quem Decide: o poder da positividade e do foco nas pessoas

Como a positividade e a valorização do ser humano podem ser os maiores diferenciais competitivos de uma marca no cenário atual?



Neste episódio especial do GE Conecta, gravado diretamente no evento Marcas de Quem Decide 2026, Júlia Fernandes recebe o empreendedor e palestrante Geraldo Rufino para um papo sobre empreendedorismo, resiliência e o poder do capital humano.



O episódio mergulha na filosofia de vida do "catador de sonhos", que transformou sua trajetória de catador de latinhas na fundação da JR Diesel, a maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina. Geraldo compartilha sua visão sobre o ecossistema gaúcho durante o evento do Jornal do Comércio, destacando por que a gratidão e a atitude mental positiva são chaves para o sucesso em qualquer nicho.



Geraldo Rufino também aborda a importância da proximidade entre líderes e demais funcionários, o papel das marcas na reconstrução do Rio Grande do Sul e como a inovação deve estar sempre a serviço das pessoas.



#jornaldocomercio #geconecta #marcasdequemdecide #geraldorufino #empreendedorismo #negocios #positividade #resiliencia #portoalegre #geracaoe



Saiba mais em: https://www.jornaldocomercio.com/



Siga o JC no Instagram: @jornaldocomercio e @jcgeracaoe



Seja um patrocinador do programa: https://conteudo.jornaldocomercio.com...



Ficha técnica



Apresentação: Júlia Fernandes

Produção: Sarah Oliveira