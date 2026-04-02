Ep. 5 - Axell: o legado do bem-estar e a ciência da água

Como a filosofia do bem-estar e a inovação tecnológica podem transformar uma empresa regional em referência internacional de design?



No quinto episódio do GE Conecta, Ico Thomaz recebe Gustavo Feddersen, CEO e fundador da Axell Banheiras e Spas, para um papo sobre empreendedorismo e o conceito de saúde pela água.



O episódio mergulha na trajetória de mais de 30 anos da Axell, sediada em Nova Prata. Gustavo compartilha como a marca superou desafios econômicos, investiu em design exclusivo e expandiu sua atuação para 12 países da América Latina, levando o padrão gaúcho de qualidade para o mundo.



Gustavo também fala sobre sua paixão pela gastronomia e como a disciplina da cozinha se aplica à gestão de negócios. Um relato inspirador sobre persistência, a importância de viver o presente e o compromisso de humanizar a tecnologia em favor do relaxamento e da saúde física e mental.



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Ficha técnica



Apresentação: Ico Thomaz

Produção: Sarah Oliveira