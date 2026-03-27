A semana termina e o JC Te Lembra os principais destaques do noticiário! Confira o resumo da semana: A quinta edição do South Summit Brazil acontece nesta semana com recorde de números. A expectativa é receber mais de 23 mil pessoas durante os dias de evento. A crise no abastecimento de diesel já atinge ao menos 170 municípios gaúchos. Porto Alegre comemora 254 anos, e além da clássica distribuição de bolo para o público, as comemorações seguem ao longo do fim de semana pela cidade. Com foco no setor agrícola, a Expoagro Afubra movimenta o Estado nesta semana em Rio Pardo. Foi aprovado o reajuste de 5,4% no piso salarial para professores da rede pública do RS. Há mais de 10 anos parado por entraves, o projeto da Termelétrica Rio Grande venceu na justiça, mas a Aneel ainda pode recorrer. Moraes autorizou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias. Irã nega as afirmações de Donald Trump sobre negociações em andamento, mas os países devem se reunir nesta sexta-feira para tentar chegar a um acordo. Leia todas essas notícias e muito mais em jornaldocomercio.com