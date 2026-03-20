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- Publicada em 20 de Março de 2026 às 11:03

Olivicultura cresce no RS e impulsiona produção em Cachoeira do Sul

O município de Cachoeira do Sul, no Centro do estado, desponta como um dos principais polos da olivicultura no Rio Grande do Sul, em meio à expectativa de safra recorde de olivas no RS. Com cerca de 30 produtores e locais para a fabricação do óleo de oliva - os lagares -, o município se consolida na produção de azeites de qualidade, com destaque nacional e potencial de crescimento nos próximos anos. Confira na reportagem em vídeo de Lívia Araújo para o Cidades.
O município de Cachoeira do Sul, no Centro do estado, desponta como um dos principais polos da olivicultura no Rio Grande do Sul, em meio à expectativa de safra recorde de olivas no RS. Com cerca de 30 produtores e locais para a fabricação do óleo de oliva - os lagares -, o município se consolida na produção de azeites de qualidade, com destaque nacional e potencial de crescimento nos próximos anos. Confira na reportagem em vídeo de Lívia Araújo para o Cidades.