Olivicultura cresce no RS e impulsiona produção em Cachoeira do Sul

O município de Cachoeira do Sul, no Centro do estado, desponta como um dos principais polos da olivicultura no Rio Grande do Sul, em meio à expectativa de safra recorde de olivas no RS. Com cerca de 30 produtores e locais para a fabricação do óleo de oliva - os lagares -, o município se consolida na produção de azeites de qualidade, com destaque nacional e potencial de crescimento nos próximos anos. Confira na reportagem em vídeo de Lívia Araújo para o Cidades.