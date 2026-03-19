Ep. 32 - Simone Stulp e Wagner Lopes: "Human by Design" no South Summit | Better Future

Como o South Summit Brazil transformou o Rio Grande do Sul em um hub internacional de inovação? E o que significa, na prática, colocar o ser humano no centro do desenvolvimento tecnológico com o tema "Human by Design"? Neste episódio, Patricia Knebel recebe Simone Stulp, Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, e Wagner Lopes, Country Manager do South Summit Brazil. Juntos, eles revelam os bastidores da organização de 2026, a evolução da governança público-privada e os desafios de infraestrutura e resiliência no Cais Mauá. A conversa mergulha na essência do evento: a conexão humana como motor de grandes negócios e o legado que permanece para o ecossistema gaúcho. A conversa explora temas como: