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Vídeos JC

- Publicada em 19 de Março de 2026 às 10:36

Ep. 32 - Simone Stulp e Wagner Lopes: "Human by Design" no South Summit | Better Future

Como o South Summit Brazil transformou o Rio Grande do Sul em um hub internacional de inovação? E o que significa, na prática, colocar o ser humano no centro do desenvolvimento tecnológico com o tema "Human by Design"? Neste episódio, Patricia Knebel recebe Simone Stulp, Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, e Wagner Lopes, Country Manager do South Summit Brazil. Juntos, eles revelam os bastidores da organização de 2026, a evolução da governança público-privada e os desafios de infraestrutura e resiliência no Cais Mauá. A conversa mergulha na essência do evento: a conexão humana como motor de grandes negócios e o legado que permanece para o ecossistema gaúcho. A conversa explora temas como:
Como o South Summit Brazil transformou o Rio Grande do Sul em um hub internacional de inovação? E o que significa, na prática, colocar o ser humano no centro do desenvolvimento tecnológico com o tema "Human by Design"? Neste episódio, Patricia Knebel recebe Simone Stulp, Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, e Wagner Lopes, Country Manager do South Summit Brazil. Juntos, eles revelam os bastidores da organização de 2026, a evolução da governança público-privada e os desafios de infraestrutura e resiliência no Cais Mauá. A conversa mergulha na essência do evento: a conexão humana como motor de grandes negócios e o legado que permanece para o ecossistema gaúcho. A conversa explora temas como:
  • O impacto global do South Summit: o papel do evento na construção de reputação e posicionamento internacional do Rio Grande do Sul no cenário da inovação.
  • Colaboração público-privada: o modelo de sucesso baseado em confiança e sinergia entre o Governo do Estado e a iniciativa privada.
  • Bastidores e resiliência: o aprendizado operacional com as edições passadas, as adaptações climáticas e a complexidade de transformar o Cais Mauá em uma arena global.
  • Human by Design: por que o tema de 2026 é uma provocação necessária sobre o papel insubstituível das pessoas na era da tecnologia acelerada e da IA.
  • O legado no ecossistema: a interiorização da inovação através dos summits regionais e o recorde de startups inscritas na competição deste ano.