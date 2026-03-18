Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom, aponta que entrar no mercado de semicondutores agora pode ser decisivo para o desenvolvimento econômico do RS. De acordo com ele, um chip pode viajar até 55 mil quilômetros para chegar a um equipamento brasileiro, mostrando a distância entre os polos globais de fabricação e a necessidade de o Ocidente ampliar sua produção. Assista ao episódio completo no Youtube e Spotify do JC.
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2026-03-18 14:22:22
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- Publicada em 18 de Março de 2026 às 14:22
Corte 3 - Mapa Econômico do RS - Ep. 10
Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom, aponta que entrar no mercado de semicondutores agora pode ser decisivo para o desenvolvimento econômico do RS. De acordo com ele, um chip pode viajar até 55 mil quilômetros para chegar a um equipamento brasileiro, mostrando a distância entre os polos globais de fabricação e a necessidade de o Ocidente ampliar sua produção. Assista ao episódio completo no Youtube e Spotify do JC.
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