Corte 4 - Mapa Econômico do RS Ep. 10

Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom Semicondutores, destaca que o RS reúne dois fatores raros no setor de chips: formação acadêmica qualificada e prática empresarial consolidada. Essa combinação cria um ambiente único para o avanço da indústria de semicondutores no estado. Assista ao episódio completo no Youtube e Spotify do JC.