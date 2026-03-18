Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom Semicondutores, destaca que o RS reúne dois fatores raros no setor de chips: formação acadêmica qualificada e prática empresarial consolidada. Essa combinação cria um ambiente único para o avanço da indústria de semicondutores no estado. Assista ao episódio completo no Youtube e Spotify do JC.
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2026-03-18 14:12:56
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- Publicada em 18 de Março de 2026 às 14:12
Corte 4 - Mapa Econômico do RS Ep. 10
Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom Semicondutores, destaca que o RS reúne dois fatores raros no setor de chips: formação acadêmica qualificada e prática empresarial consolidada. Essa combinação cria um ambiente único para o avanço da indústria de semicondutores no estado. Assista ao episódio completo no Youtube e Spotify do JC.
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