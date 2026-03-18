Mapa Econômico do RS - Ep. 10

Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom Semicondutores, destaca que o avanço da tecnologia médica no RS é forte. Segundo ele, muitos profissionais da saúde já têm conhecimento técnico suficiente para impulsionar inovações em semicondutores, eletrônica e software, ampliando ainda mais o potencial do estado nesse ecossistema. Assista ao episódio completo no YouTube e no Spotify do JC.