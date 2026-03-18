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Economia

- Publicada em 18 de Março de 2026 às 12:06

Mapa Econômico do RS - Ep. 10

No episódio que encerra a temporada, Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom, explica por que a indústria de semicondutores é uma das áreas mais estratégicas do mundo, e como o Rio Grande do Sul pode ocupar um lugar de destaque nesse cenário.

Com quase 40 anos de experiência no setor, Ronaldo destaca a importância da inovação, da produção local de semicondutores e dos investimentos que a Tellescom está trazendo para o Estado. O avanço dessa cadeia tecnológica tem impacto direto no desenvolvimento econômico e na competitividade da indústria gaúcha.

Assista ao episódio completo no Youtube e no Spotify do JC.
No episódio que encerra a temporada, Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom, explica por que a indústria de semicondutores é uma das áreas mais estratégicas do mundo, e como o Rio Grande do Sul pode ocupar um lugar de destaque nesse cenário.

Com quase 40 anos de experiência no setor, Ronaldo destaca a importância da inovação, da produção local de semicondutores e dos investimentos que a Tellescom está trazendo para o Estado. O avanço dessa cadeia tecnológica tem impacto direto no desenvolvimento econômico e na competitividade da indústria gaúcha.

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