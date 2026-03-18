Mapa Econômico do RS - Ep. 10

No episódio que encerra a temporada, Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom, explica por que a indústria de semicondutores é uma das áreas mais estratégicas do mundo, e como o Rio Grande do Sul pode ocupar um lugar de destaque nesse cenário.



Com quase 40 anos de experiência no setor, Ronaldo destaca a importância da inovação, da produção local de semicondutores e dos investimentos que a Tellescom está trazendo para o Estado. O avanço dessa cadeia tecnológica tem impacto direto no desenvolvimento econômico e na competitividade da indústria gaúcha.



Assista ao episódio completo no Youtube e no Spotify do JC.