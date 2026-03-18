Ep. 10 - Fábrica de semicondutores na Região Metropolitana de Porto Alegre | Mapa Econômico do RS

No décimo e último episódio da primeira temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, Guilherme Kolling recebe Ronaldo Aloise Júnior, CEO da Tellescom Semicondutores, para um diálogo sobre o futuro da indústria de chips no Brasil. Nesta conversa, você vai entender por que o setor de semicondutores é estratégico para o desenvolvimento econômico, como o Rio Grande do Sul pode se posicionar nesse mercado global e quais são os desafios para impulsionar tecnologia, inovação e competitividade no estado.



Ronaldo detalha os caminhos para fortalecer a cadeia produtiva, fala sobre formação de mão de obra, inovação industrial, políticas públicas, investimentos e explica o papel que empresas brasileiras podem assumir em um cenário cada vez mais dependente de microeletrônica. O episódio fecha a temporada com uma reflexão sobre transformação econômica, inteligência tecnológica e oportunidades para o RS entrar de vez na nova economia.



Se você se interessa por indústria, tecnologia, semicondutores, inovação e desenvolvimento regional, este episódio é essencial para entender o que molda o futuro econômico do Sul do Brasil.