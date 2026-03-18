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- Publicada em 18 de Março de 2026 às 11:12

VÍDEO: Aeroporto Salgado Filho tem retomada mais rápida que o esperado

Após meses de reconstrução da estrutura impactada pela enchente de 2024, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar em plena capacidade no ano passado, e já apresenta sinais de recuperação da demanda. Segundo o gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega, o movimento de passageiros em 2025 praticamente igualou os níveis registrados antes da tragédia climática.
Após meses de reconstrução da estrutura impactada pela enchente de 2024, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar em plena capacidade no ano passado, e já apresenta sinais de recuperação da demanda. Segundo o gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega, o movimento de passageiros em 2025 praticamente igualou os níveis registrados antes da tragédia climática.