VÍDEO: Aeroporto Salgado Filho tem retomada mais rápida que o esperado

Após meses de reconstrução da estrutura impactada pela enchente de 2024, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar em plena capacidade no ano passado, e já apresenta sinais de recuperação da demanda. Segundo o gerente de Aviação Comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega, o movimento de passageiros em 2025 praticamente igualou os níveis registrados antes da tragédia climática.