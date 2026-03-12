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- Publicada em 12 de Março de 2026 às 20:22

VÍDEO: Impactado pelo conflito no Oriente Médio, preço da gasolina sobe em Porto Alegre

Os efeitos econômicos da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã começaram a aparecer em Porto Alegre. Com o fechamento do Estreito de Ormuz e o preço do barril de petróleo disparado mundo afora, a gasolina na Capital subiu e, nesta quinta-feira (12), custava uma média entre R$ 6,29 e R$ 6,39 nos postos de combustíveis, com variações ainda maiores. Há uma semana, as cifras não ultrapassavam, em sua maioria, a casa dos R$ 6,00.
Os efeitos econômicos da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã começaram a aparecer em Porto Alegre. Com o fechamento do Estreito de Ormuz e o preço do barril de petróleo disparado mundo afora, a gasolina na Capital subiu e, nesta quinta-feira (12), custava uma média entre R$ 6,29 e R$ 6,39 nos postos de combustíveis, com variações ainda maiores. Há uma semana, as cifras não ultrapassavam, em sua maioria, a casa dos R$ 6,00.