Minuto Varejo - Ep. 44 - Como a churrascaria gaúcha Fogo de Chão conquistou os Estados Unidos

Como a churrascaria Fogo de Chão conquistou os Estados Unidos? A história, que agora também está em livro, é detalhada por um dos ex-proprietários Jorge Ongarato, gaúcho de Coqueiro de Baixo, terra de churrasqueiros, no episódio 44 do videocast da coluna Minuto Varejo.

A marca, que hoje pertence ao fundo de investimento Bain Capital, tem mais de 50 unidades em diversos países. Mas os Estados Unidos são o grande celeiro da churrascaria. Ongarato conta como foi desembarcar na primeira cidade, em Dallas, no Texas, a adaptação e como foi conquistar os americanos com o rodízio de carnes ou o popular espeto corrido e a expansão.

Ongarato contou histórias da aventura churrasqueira à colunista Patrícia Comunello PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/.JC

Um dos símbolos da cultura gaúcha, a estátua do Laçador, também foi junto na aventura dos churrasqueiros na década de 1990.

A narrativa, incluindo como surgiu o estilo de servir de espeto corrido, está no livro Fogo + Paixão: até onde eles podem nos levar?, da editora Histórias Únicas, e foi escrito por Suzana Naidith e Isabel Pacini.