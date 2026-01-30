Na cobertura do Minuto Varejo, vídeo aponta três temas da NRF 2026: IA aplicada, lojas como terceiro lugar e comunidades. O especialista em varejo e coordenador da área do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, detalha cada um dos assuntos que fizeram da edição em Nova York uma das mais marcantes na história do evento.
Três temas da NRF 2026: IA aplicada, loja como third place e comunidades
