Minuto Varejo Ep. 41: Inteligência artificial ou ser humano? O que vai comandar a criatividade?

O episódio 41 do videocast da coluna Minuto Varejo aborda a relação entre a inteligência artificial e a emoção. O que vai comandar a criatividade? Temas de primeira ordem quando o assunto é o advento da nova tecnologia e a relação com as atividades tipicamente humanas, principalmente aquelas ligadas à criação e ao emocional, estão no bate-papo com o sócio da agência Matriz, uma das mais tradicionais e com contas importantes como Zaffari e Banrisul, no Rio Grande do Sul.

Marcos Hubner , que é também diretor de criação da Matriz, apresenta suas percepções e como e quando a IA está sendo usada no trabalho de quem tem a tarefa de fazer a conexão das marcas com seus públicos. "A IA mudou a forma, mas não o porquê fazemos as coisas", opina Hubner.