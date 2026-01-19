Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Galeria de Vídeos

- Publicada em 19 de Janeiro de 2026 às 11:09

Vídeo: entrevista exclusiva com Sérgio Peres, próximo presidente da Assembleia Legislativa

Na entrevista especial de política desta segunda-feira, o Jornal do Comércio conversa com o próximo presidente da Assembleia Legislativa, Sérgio Peres (Republicanos). O deputado destaca um de seus principais objetivos: promover o debate municipalista no Parlamento gaúcho, trazendo lideranças federais, estaduais e municipais para discutir formas de destinar mais recursos para as cidades. Peres assume o Legislativo estadual em fevereiro.
Na entrevista especial de política desta segunda-feira, o Jornal do Comércio conversa com o próximo presidente da Assembleia Legislativa, Sérgio Peres (Republicanos). O deputado destaca um de seus principais objetivos: promover o debate municipalista no Parlamento gaúcho, trazendo lideranças federais, estaduais e municipais para discutir formas de destinar mais recursos para as cidades. Peres assume o Legislativo estadual em fevereiro.