Na entrevista especial de política desta segunda-feira, o Jornal do Comércio conversa com o próximo presidente da Assembleia Legislativa, Sérgio Peres (Republicanos). O deputado destaca um de seus principais objetivos: promover o debate municipalista no Parlamento gaúcho, trazendo lideranças federais, estaduais e municipais para discutir formas de destinar mais recursos para as cidades. Peres assume o Legislativo estadual em fevereiro.
2026-01-19 11:09:04
Galeria de Vídeos- Publicada em 19 de Janeiro de 2026 às 11:09
Vídeo: entrevista exclusiva com Sérgio Peres, próximo presidente da Assembleia Legislativa
