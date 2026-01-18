Minuto Varejo - Ep. 40: NRF 2026 é marcada pela virada de jogo da IA e mais força da loja física

O futuro do varejo foi mapeado na NRF 2026. Direto do estúdio mais icônico que o videocast do Minuto Varejo podia ter, a escadaria em frente à Times Square, em Manhattan, Nova York (cenário do réveillon mais famoso do mundo), a colunista Patrícia Comunello, conversa com dirigentes das entidades da comitiva do Rio Grande do Sul.
Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS, Marcos Volnei dos Santos, diretor da Fecomércio-RS e presidente do Sindilojas Fronteira Noroeste, Carlos Klein, presidente da CDL Porto Alegre, e Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA.
Os quatro trazem o olhar exclusivo dos gaúchos sobre o que marcou o maior evento de inovação do varejo no mundo e a imersão em lojas na cidade. IA, confiança, atenção ao cliente e atuar em comunidades estão no repertório que será esmiuçado em eventos de pós-NRF: Fecomércio, em 3 de fevereiro, e CDL-POA, em 5 de fevereiro, os dois em Porto Alegre.