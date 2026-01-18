Minuto Varejo - Ep. 40: NRF 2026 é marcada pela virada de jogo da IA e mais força da loja física

O futuro do varejo foi mapeado na NRF 2026 . Direto do estúdio mais icônico que o videocast do Minuto Varejo podia ter, a escadaria em frente à Times Square, em Manhattan, Nova York (cenário do réveillon mais famoso do mundo), a colunista Patrícia Comunello, conversa com dirigentes das entidades da comitiva do Rio Grande do Sul.

Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do RS, Marcos Volnei dos Santos, diretor da Fecomércio-RS e presidente do Sindilojas Fronteira Noroeste, Carlos Klein, presidente da CDL Porto Alegre, e Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA.