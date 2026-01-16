JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!

Governador Eduardo Leite assinou o contrato para início dos serviços de duplicação da Estrada Caminho do Meio. Leandro Evaldt assumiu oficialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Depois de enfrentar uma forte onda de calor ao longo de toda a semana, uma frente fria atinge o Estado.



O Banco Central decretou a liquidação da Reag, instituição investigada no caso Master. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que cria o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, concluindo a regulamentação da reforma tributária. O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência de Bolsonaro da PF para a Papudinha. O advogado Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública.



O cinema brasileiro viveu uma noite histórica no Globo de Ouro, com duas premiações para o filme O Agente Secreto.



No cenário internacional, os Estados Unidos suspenderam os vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. O Irã enfrenta uma onda de protestos contra o regime de Ali Khamenei.