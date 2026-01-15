Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Galeria de Vídeos

- Publicada em 15 de Janeiro de 2026 às 12:05

Vídeo: Governador assina decreto para duplicação da Estrada Caminho do Meio

O governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta quinta-feira (15), no Palácio Piratini, o contrato para execução da obra e a ordem para o início dos serviços de duplicação da Estrada Caminho do Meio, no trecho referente a Viamão.
O governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta quinta-feira (15), no Palácio Piratini, o contrato para execução da obra e a ordem para o início dos serviços de duplicação da Estrada Caminho do Meio, no trecho referente a Viamão.