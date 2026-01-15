O governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta quinta-feira (15), no Palácio Piratini, o contrato para execução da obra e a ordem para o início dos serviços de duplicação da Estrada Caminho do Meio, no trecho referente a Viamão.
Vídeo: Governador assina decreto para duplicação da Estrada Caminho do Meio
