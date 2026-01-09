Após 170 anos, Sociedade Germânia de Porto Alegre encerra atividades

A tradicional Sociedade Germânia, na avenida Independência, em Porto Alegre, anuncia o fim de suas atividades após 170 anos. No local, ocorreram casamentos, formaturas e diversos eventos culturais. “Infelizmente, chegamos ao limite, sentimos muito. Mas há uma satisfação grande por saber que os propósitos da sociedade, definidos quando fundada, foram atingidos”, afirma Werner Adelmann, 90 anos, presidente da entidade nos últimos 26.