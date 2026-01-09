JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!
O noticiário internacional dominou a primeira semana de 2026 após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Em meio à tensão da Venezuela, a Força Nacional aumentou o efetivo na fronteira entre Brasil e Venezuela. Após muitas negociações, a União Europeia aprovou o acordo com o Mercosul.
O relator do processo do Banco Master no TCU suspendeu a inspeção no Banco Central. Foi sancionada nesta semana a lei que proíbe descontos relativos a mensalidades nos benefícios do INSS.
O vereador Moisés Barboza assumiu a presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre para 2026. Governo gaúcho teve uma arrecadação recorde no ICMS em 2025, alcançando R$ 53,8 bilhões.
Após 170 anos, a Sociedade Germânia de Porto Alegre anunciou o encerramento das suas atividades. O prefeito Sebastião Melo vetou a lei que permitiria a venda de bebidas em estádios da Capital.
