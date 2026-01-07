Para celebrar o 7 de janeiro, Dia do Leitor, a Praça da Alfândega recebe nesta quarta-feira um evento voltado à promoção e celebração dos artistas e da literatura gaúcha. Até as 18h e aberta ao público, a iniciativa é organizada pelos jornalistas Higinio Barros e Ayres Cerutti, com parceria da Biblioteca Pública do Estado.
Literatura
Literatura- Publicada em 07 de Janeiro de 2026 às 13:19
Vídeo: Dia do Leitor é celebrado na Praça da Alfândega com atividades abertas ao público
