Inauguração do viaduto Joseph Elbling em Gravataí

Na manhã do dia 19 de dezembro, foi inaugurado o viaduto Joseph Elbling, no trecho que conecta a ERS-118 com a avenida Centenário, em Gravataí. Com um investimento de cerca de 90 milhões, a obra promete melhorar significativamente o trânsito da região. O viaduto foi nomeado em homenagem a Joseph Elbling, empreendedor e visionário que, em 1977, fundou o conglomerado de indústrias Digicon, grupo que atualmente conta com 4 empresas - a Perto, a Digicon, WPS e a Perto Índia.