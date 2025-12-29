Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Galeria de Vídeos

- Publicada em 29 de Dezembro de 2025 às 07:53

Conheça a primeira Floresta de Bolso de Porto Alegre

Com o plantio intenso nos dias de sol e calor de Porto Alegre e o projeto tomando forma, a floresta de bolso inaugurada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) nesta semana é uma iniciativa que brilha os olhos de quem passa pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul.
Com o plantio intenso nos dias de sol e calor de Porto Alegre e o projeto tomando forma, a floresta de bolso inaugurada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) nesta semana é uma iniciativa que brilha os olhos de quem passa pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul.