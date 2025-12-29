Com o plantio intenso nos dias de sol e calor de Porto Alegre e o projeto tomando forma, a floresta de bolso inaugurada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) nesta semana é uma iniciativa que brilha os olhos de quem passa pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul.
289
1231195
2025-12-29 07:53:53
Galeria de Vídeos
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Galeria de Vídeos- Publicada em 29 de Dezembro de 2025 às 07:53
Conheça a primeira Floresta de Bolso de Porto Alegre
Com o plantio intenso nos dias de sol e calor de Porto Alegre e o projeto tomando forma, a floresta de bolso inaugurada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) nesta semana é uma iniciativa que brilha os olhos de quem passa pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Zona Sul.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login