Tomada pela poeira e pela presença das equipes encarregadas pela sua revitalização, a orla do Lami está com o projeto de passeio 60% completo, conforme a prefeitura de Porto Alegre. O restante representa uma caminhada árdua, já que a circulação de pedestres no calçadão é nula e os moradores estão no aguardo da conclusão da obra para retomar o possível à normalidade depois das enchentes de maio do ano passado
289
1230894
2025-12-24 10:26:45
Galeria de Vídeos- Publicada em 24 de Dezembro de 2025 às 10:26
Vídeo: Obras de revitalização da orla do Lami avançam e moradores aguardam conclusão
