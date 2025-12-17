Corrigir texto

- Publicada em 17 de Dezembro de 2025 às 08:34

Academia com latões de concreto e pedras é mantida no Parque Marinha

Uma academia rústica, com latões de concreto e pedras, tudo preso com fios de aço, funciona no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, atraindo dezenas de usuários diariamente. A prefeitura, no entanto, reforça que o local não é mantido pela administração pública e que há 100 praças e parques da Capital com equipamentos para a prática de exercícios instalados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com uso gratuito para a população.
