Com investimento superior a R$ 1 bilhão, o Sirena Gramado promete ser o maior do ramo turístico da Serra Gaúcha. Ele ocupará uma área de 205 hectares entre Gramado e o Parque do Caracol.



O complexo turístico foi idealizado e será financiado pelo empresário Dody Sirena. A gestão ficará a cargo de Jaime Sirena, CEO da Star Ópera Incorporadora. Reunindo os ramos do entretenimento, imobiliário e hoteleiro, o Sirena Gramado contará, ainda, com uma parceria com o Club Med, que organizará o resort all inclusive do complexo.