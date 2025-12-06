Minuto Varejo - Ep. 37: Por que movimento quer restrição severa à publicidade das bets?

Em mais um episódio do videocast do Minuto Varejo, a pauta é o impacto das bets, das apostas online, na economia e na saúde mental dos brasileiros. Diante da disseminação de endividados e até de queda no consumo nos supermercados, além de suicídios e transtornos mentais associados aos jogos, um movimento que nasceu no Rio Grande do Sul e está ganhando adesões pelo Brasil propõe restrições severas à publicidade das bets.
Três porta-vozes de entidades que estão à frente da mobilização (Federasul, Agas e Cremers) apresentam os motivos da campanha, descrevem o "drama social" que as apostas estão instaurando e justificam a adoção de regras sobre a propaganda, semelhantes e até mais duras do que as para cigarro e bebidas alcoólicas.